Campionat de Fotbal organizat de Arhiepiscopia Iasilor - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un numar de 744 jucatori (124 de echipe) s-a inscris la Campionatul de Fotbal organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iasilor. Competitia este adresata tinerilor cu varsta cuprinsa intre 14-20 de ani din Arhiepiscopia Iasilor (jud. Iasi, Neamt, Botosani). La acest eveniment, organizat in patru etape (la nivel de cerc misionar, protopopiat, judet si etapa finala), au fost invitate sa participe parohiile din Arhiepiscopia Iasilor, reprezentate de cate o echipa alcatuita din 6 tineri (optional 3 rezerve). Prin intermediul acestei initiative, ne propunem: crearea unui cadru in care tinerii sa-si consume energia si sa-si petreaca timpul cu folos, in jurul unor ...