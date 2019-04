Canadian condamnat la moarte pentru trafic de droguri, in China

china proces google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tribunal chinez a condamnat la moarte astazi al doilea cetatean canadian pentru trafic de droguri, in contextul tensiunilor diplomatice persistente dintre Ottawa si Beijing de la sfarsitul lui 2018, potrivit AFP. Ctateanul canadian, identificat in mandarina sub numele de "Fan Wei", facea parte dintr-o organizatie internationala criminala care a actionat in orasul Taishan (in sudul Chinei), intre iulie si noiembrie 2012, conform anchetatorilor. EXCLUSIV! Socant! Un tanar student s-a aruncat de la etajul patru dintr-un camin dupa ce a consumat droguri Zece alte persoane faceau parte din aceasta banda, intre care un american si patru mexicani, a indicat, intr-un comunicat, Tribunal ...