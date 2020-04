Cancelarul german s-a razgandit! Va susține planul european post-criza

Angela Merkel este deschisă la un buget UE mai mare și obligațiuni pentru finanțarea recuperării post-criză, scrie Reuters. Cancelarul german a semnalat, luni, disponibilitatea de a finanța redresarea economică din Europa printr-un buget mai mare al Uniunii și emiterea de bond-uri prin intermediul Comisiei Europene. Liderii UE urmează să discute, joi, subiectul aprig al datoriilor […] The post Cancelarul german s-a răzgândit! Va susține planul european post-criză appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.