Cand ALDE iese de la guvernare

Coalitia da in clocot. E gata sa explodeze. Ma intreb daca nu care cumva oribila crima la Caracal, transformata intr-un veritabil efect Colectiv 2 pe fondul disputelor prvind rectificarea bugetara, nu este chiar fitilul care detoneaza relatia PSD - ALDE. Sunt cam multe coincidente la mijloc. Si o mana nevazuta, extrem de perversa si de dibace. Si daca se rupe coalitia, cand se rupe? Aparent, scandalul in plina desfasurare azi vizeaza strict rectificarea bugetara. O rectificare in plus, conform intentiilor lui Eugen Teodorovici, in calitate de ministru al Finantelor, si Vioricai Dancila, in calitate de premier, pentru institutiile de forta. STS, SRI si SIE urmand sa primeasca un cadou de nu mai ...