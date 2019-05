Cand am conceput acel copil, amandoi eram bauti si am decis impreuna sa fac avort

Ma numesc Mona si am 28 de ani. Cu 7 luni in urma am cunoscut un baiat de care m-am indragostit… si el de mine. Ne-am iubit cu pasiune, dar avea ceva ciudat. Din cand in cand, devenea distant, nu mai comunica deloc, parca as fi fost oricine de pe strada. Mentionez ca amandoi avem pasiunea de a mai bea din cand in cand cate un pahar de vin in plus. Azi asa, maine asa, pana intr-o zi cand am descoperit ca sunt gravida.

Problema e ca, atunci cand am conceput acel copil, amandoi eram bauti. Mi s-a spus ca exista un risc ca copilul sa se nasca cu probleme, drept urmare am decis amandoi sa fac avort. Dupa care, el a intrat din nou in conul lui de umbra, nici macar nu-mi raspunde la telefon. Ce sa fac, da-ti-mi un sfat, il iubesc, nu pot trai fara el. Oare era mai bine daca nu faceam avort?

Draga Mona,

In starea in care esti acum e firesc sa fii ravasita. Nu e cazul sa te mai perpelesti in legatura cu ce ar fi fost mai bine sa faci, acum faptul e consumat. Alta data, vei fi mai responsabila. Nu de frica sa nu pierzi un barbat, ci de grija fata de viata unei fiinte umane care ar putea sa creasca in tine. A fi mama nu e o gluma, si fiecare femeie ar fi bine sa ia aceasta hotarare in cunostinta de acuza, nu sa se lase luata de val. Nu mai suntem in Evul Mediu, cand nu auzisem despre metodele de contraceptie. Dar destul cu morala.

Tu il vrei pe acest barbat, dar el deja a dat dovada de multe ori ca este un tip iresponsabil, incapabil sa iubeasca si sa aprofundeze o relatie. Chiar si daca faceai copilul, el tot ar fi facut figuri, pentru ca asa ii sta in fire. Daca mai aveai si un copil, poate si unul cu probleme, ce faceai cand el disparea? Asa, macar poti sa te gandesti ”la rece” ce inseamna o relatie cu el. Stii din start la ce te expui. Data viitoare cand isi aminteste de tine, eu zic sa fii tu cea care este rece si distanta.

De ce tu sa te chinui de dorul lui, in timp ce el este indiferent? Nu e drept. In momentul asta, cel mai bine pentru tine este sa incerci sa te echilibrezi. Sa te tii la distanta de el, eventual sa-ti iei si cateva sedinte cu un psiholog. Ii spui tot ce simti, te eliberezi de vina, de frica si singuratate si primesti energie pentru a merge mai departe. Gandeste-te cum ai putea sa-ti imbogatesti viata, cum sa faci ceva creativ care sa te bucure.

Fericirea unei femei nu se rezuma numai la a avea o relatie cu un barbat, si ala plin de fite. Invata sa devii independenta, poate asa vei cunoaste pe cineva care sa nu te dezamageasca intr-un asemenea hal. Nu e usor, dar nici imposibil.

