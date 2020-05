Cand ar putea fi redeschis campionatul de fotbal

Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a explicat că după perioada de 4 săptămâni în cantonament, în care vor sta toate echipele de fotbal, dacă nu sunt focare de infecție apărute, este posibil să se reia campionatul național de fotbal. ”Nu vreau să avansez o dată anume pentru că depindem de mai mulți factori. Având […] The post Când ar putea fi redeschis campionatul de fotbal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.