Cand devine anxietatea o problema?

Chiar daca o percepem ca pe o problema, anxietatea, in doze mici are rol de mecanism de aparare si in acest context ea este utila. In doze mari, anxietatea devine problematica, ne afecteaza performantele si ne ingreuneaza functionarea. Cei care se auto-analizeaza si care sunt atenti la propriile trairi se intreaba: „Este oare anxietatea mea normala sau am o tulburare de anxietate?" Din fericire, exista cateva strategii care va pot ajuta sa determinati daca anxietatea dvs. se incadreaza in intervalul normal. Anxietatea este menita sa va pastreze in siguranta. Cand creierul sesizeaza pericolul, acesta produce un raspuns fiziologic in corp care ne va ajuta sa reactionam corespunzator. Daca ne-am ...