Cand e si cand nu e vina lui Klaus Iohannis

Mandatul lui Klaus Iohannis a fost unul fragilizat de coabitarea cu guvernele succesive construite de Liviu Dragnea si de comoditatea de traseu, presedintele intrand in perceptia publica drept mai mult absent. Aceasta fiind premisa, e lesne ca actuala amanare a unui guvern post-PSD sa fie aruncata in carca lui, chiar si cand piedicile sunt in alta parte.