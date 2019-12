Cand in Bucuresti e "bine", alegerile nu conteaza. Trei scenarii

E o remarca a lui P.P. Carp, aceea ca tara nu are nevoie mereu de conducatori buni si potriviti, un dram de noroc ar putea sa faca mai multe pentru ea. Si dramuri de noroc au mai fost in istorie, cat sa ne scoata la liman. Intre timp, bucurestenii se pot spala in lighene, isi pot muta job-urile in balcoane, daca au inca un noroc, acela de a nu-si vedea blocul intr-o nesfarsita reabilitare termica, in toi de iarna, ceea ce inseamna mult zgomot si la fel de multa mizerie.