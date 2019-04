Cand incepe sezonul 5 din Insula Iubirii

Asteptarea a luat sfarsit pentru fanii „Insula iubirii”! Sezonul 5 al celui mai picant reality show va debuta in curand, pe Antena 1, la doar cateva luni de la incheierea sezonului 4.

Sezonul 5 din „Insula iubirii” va debuta pe 22 aprilie, de la ora 20.00.

Cand incepe sezonul 5 „Insula iubirii”

Filmarile la acest nou sezon au fost unele inedite. La doar cinci zile de la incheierea filmarilor pentru sezonul patru, echipa din Thailanda s-a mobilizat si a inceput aventura unei alte serii de concurenti, gata sa-si testeze iubirea.

„N-o sa inteleaga nimeni pana nu ajunge aici si nu traieste! Oricui as spune ca m-am indragostit in doua ore ar spune ca n-am cum, ca sunt prost”, marturiseste unul dintre concurenti.

Nicoleta, despre noul sezon „Insula iubirii”

Ispita Nicoleta este din nou mandra de ceea ce a facut pe "Insula Iubirii". A fost ultimul sezon in care a participat, dat fiind faptul ca acum are o relatie.

„Nu... mie nu mi se pare (n.r. greu rolul de ispita). Dar te intalnesti cu tot felul de oameni, categorii de oameni, cum faci fata provocarilor? Pai depinde cum te pliezi tu pe caracterele celorlalti. Mie imi e usor, eu pot sa ma inteleg bine cu orice tip de persoana, fie ca e serios, ca e glumet, ca e suparat, orice. Eu ma pliez foarte usor. Nu pentru ca sunt intr-o relatie. Deci cu o relatie nu te-ai duce? Nu ca si cuplu, ca si ispita nu am ce sa caut acolo in conditiile in care eu am partener acasa”, a explicat Nicoleta.

