Cand iti faci selfie ai girja la urmatoarele aspecte! Tu poti fi urmatoarea victima!

Selfie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De curand s-a demonstrat faptul ca selfie-urile fac mai multe victime decat atacurile rechinilor! Atentia pe care o acorda o persoana momentului in care isi face un selfie este fatala. S-au inregistrat extrem de multe cazuri de decese in urma neatentiei la evenimentele care au loc in jur. In intreaga lume, cel putin 259 de persoane au decedat, in perioada octombrie 2011 – noiembrie 2017, in timp ce isi faceau selfie, potrivit Rador. In aceeasi perioada, numarul victimelor atacurilor rechinilor a fost de 50. Desi femeile isi fac cel mai des selfie, se pare ca barbatii sunt cele mai multe victime ale accidentelor. In India, unde populatia de 1,3 miliarde de oameni poseda peste 800 de milioane de dispozi ...