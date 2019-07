Cand mananci pepene faci greseala asta? Te poate imbolnavi

pepene 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este sezonul pepenilor, cel mai bun moment pentru a profita din plin de beneficiile lor. Atat cel galben, cat si cel rosu au un aport extraordinar pentru sanatatea noastra si se impaca bine si cu dietele de vara, fiind in acelasi timp extrem de gustosi. Neatentia noastra poate transforma pepenele din aliat, in adevarat dusman. Descopera si tu greseala pe care multi dintre noi o comitem atunci cand consumam acest fruct binefacator si care ne poate ruina sanatatea. Ce alimente sa nu mananci vara: Daca le consumi, iti pui viata in pericol Tocmai ai cumparat un pepene zemos si abia astepti sa ajungi acasa sa il consumi. Il depozitezi repede la frigider, numeri minutele cu papilele gustative inne ...