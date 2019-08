Cand se decide soarta judecatoarei Dana Girbovan

Dana Girbovan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are pe ordinea de zi a sedintei de marti, 3 septembrie, cererea de renuntare la demisia din magistratura a Danei Girbovan. Potrivit ordinii de zi a sedintei din 3 septembrie, Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va lua in discutie "renuntarea la cererea de eliberare din functie, prin demisie, a doamnei Dana Cristina Girbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj". Dana Girbovan s-a razgandit in privinta demisiei din CSM Dana Girbovan a anuntat, miercuri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis respingerea numirii acesteia in functia de ministru al Justitiei, ca isi va ...