Cand se discuta proiectul de rectificare bugetara propus de Finante

Guvernul va discuta in sedinta de joi proiectul de rectificare bugetara propus de Finante, a declarat miercuri, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. Eugen Teodorovici, reactie la criticile privind rectificarea bugetara: ''Nu s-au taiat bani nici la transporturi, nici la sanatate, nici la educatie'' Proiectul de ordonanta de urgenta pus marti in dezbatere publica si care prevede o mai putine angajari in sectorul de stat, reduceri de personal din cabinetele secretarilor de stat, si care majoreaza acciza la tigarete si introduce taxa pe zahar, alaturi de alte masuri fiscale si bugetare va fi discutat in coalitie, care va decide daca actul va fi aplicat in forma propusa, a precizat ...