Cand se impodobeste de fapt bradul de Craciun ca sa nu ai ghinion tot anul viitor:

Este una dintre cele mai frumoase traditii din lume! Cand se impodobeste de fapt bradul de Craciun

Nimic nu se compara cu momentul magic al impodobirii bradului! Din plastic sau natural, mai mic sau urias, bradul nu lipseste din nici o casa in Sfanta seara a Craciunului. Impodobirea bradului de Craciun este una dintre cele mai frumoase traditii din lume, insa putini sunt cei care stiu care este momentul potrivit pentru decorarea lui!

Beteala, globuri si luminite colorate

Daca si tu te intrebi de unde provine acest obicei, se pare ca a fost preluat de la triburile germanice, insa in vremurile respective decoratiunile erau mult mai simple decat in prezent.

Intre timp, obiectele decorative au evoluat in functie de tendinte si preferinte. Acum, beteala stralucitoare, globurile colorate, luminitele, ingerasii decorativi si steaua din varf dau viata bradului si ne indeamna sa traim cu emotie Sarbatorile de Iarna.

Totusi, daca si tu te-ai intrebat care este momentul potrivit pentru impodobirea bradului, trebuie sa stii ca raspunsul il gasesti in randurile de mai jos!

Cand se impodobeste bradul de Craciun?

Decorarea bradului este una dintre cele mai iubite traditii din sezonul rece, insa putine persoane respecta data la care ar trebui facut acest obicei. Oamenii isi aleg momentul potrivit in functie de timpul lor liber si daca apare vreo ocazie speciala in familie, arata Realitatea.net.

Insa bradul ar trebui impodobit in Ajunul Craciunului, adica in seara de 24 decembrie. Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii alegeau in preajma acestei zile cel mai frumos pom de Craciun si il omagiau cu cele mai interesante decoratiuni pe care le aveau in casa.

Din el nu ar trebui sa lipseasca steaua sau ingerul din varf, avand in vedere ca aceste elemente simbolizeaza ingerii si steaua de la Betleem, scrie RomaniaTV.

Cu toate acestea, in zilele noastre, putini sunt cei care respecta obiceiul de a imbodobi bradul in Ajunul Craciunului. Majoritatea romanilor aleg ca acest moment sa aiba loc cu cateva zile inainte de marea sarbatoare.

