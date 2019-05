Cand sunt Mosii de vara 2019. Ce este bine sa dai de pomana. Superstitii Mosii de vara

Mosi de vara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca te intrebi cand sunt Mosii de vara 2019, vei primi rapsunsul si toate informatiile utile in cele ce urmeaza. In sambata Rusaliilor, se pomenesc Mosii de Vara, unul dintre cele mai importante momente dedicate cultului mortilor. In credinta populara se zice ca sufletele mortilor parasesc mormintele in Joia Mare si zboara slobode timp de 50 de zile, apoi se intorc in lumea subterana in sambata Rusaliilor. Pentru ca aceasta reintoarcere sa se desfasoare fara incidente, oamenii savarseau rituri de induplecare si de imbunare a spiritelor mortilor: impodobeau gospodariile si mormintele cu ramuri de tei si faceau pomeni fastuoase. Cum anul acesta duminica Rusaliilor este in 16 iunie, Mosii de vara 2019 sun ...