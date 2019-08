Cand va avea loc inmormantarea Anamariei Pop! Detalii de ultima ora

Anamaria Pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anamaria Pop, indragita interpreta de muzica populara, s-a stins din viata duminica, in urma unui terifiant accident rutier. In urma ei au ramas lacrimi de durere si doi copii, orfani. Fratele artistei a anuntat cand va fi condusa pe ultimul drum, pentru ca toti cei care au iubit-o sa-i fie alaturi. Costin Flaviu, fratele Anamariei Pop, a anuntat pe retelele de socializare cand si unde va avea loc inmormantarea artistei. Indragita interpreta de muzica populara va fi condusa pe ultimul drum miercuri, pe 21 august, incepand cu ora 13:00, in localitatea Cetatele. De asemenea, in mesaj, Costin Flaviu le-a multumit tuturor celor care i-au ajutat in aceste zile grele, dar si pentru cuvintele de alin ...