Cand va avea loc noua procedura de selectie pentru numirea procurorului general

Noua procedura de selectie pentru numirea procurorului general va avea loc in perioada 12 aprilie - 8 mai, se precizeaza intr-un anunt publicat pe pagina de internet a Ministerului Justitiei. Miercuri, comisia condusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a respins pe cei patru procurori care si-au depus candidatura - Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu -, ceea ce a dus la reluarea procedurii. "Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 12.04.2019 - 08.05.2019, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, vacanta incepand cu data de 28 aprilie", se arata in anun ...