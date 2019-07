Cand va deveni Delia mamica pentru prima oara

Delia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este o artista de succes si o reala inspiratie pentru femeile din Romania, insa un alt detaliu din viata Deliei este invaluit in mister: cand va deveni mamica pentru prima oara. Oana Matache, sora Deliei, a marturisit care sunt planurile artistei in privinta familiei sale. Delia, in varsta de 37 de ani, este casatorita cu Razvan Munteanu de sapte ani. Pe Cheloo il stie toata lumea, dar sa vezi cum arata iubita juratului de la Antena 1. Cu ea si-a refacut viata dupa divortul de sotia care avea probleme cu drogurile "Deliei ii convine situatia de a fi matusa mai mult decat de a fi ea mama. Ar fi mai complicat. Asa vine in vizita, ii vede, e topita dupa ei", a declarat Oana Matache, pentru click.ro se ...