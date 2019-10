Cand va face publica Ursula von der Leyen propunerea Romaniei pentru postul de comisar european - SURSE

Ursula von der Leyen Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a spus premierului Viorica Dancila ca va lua in calcul propunerile de comisar european - Dan Nica si Melania Gabriela Ciot - doar dupa motiunea de cenzura, sustin surse guvernamentale. Motivul este ca in cazul in care trece motiunea de cenzura, guvernul o sa exercite un mandat interimar pana la instalarea unui nou cabinet, premierul nu o sa mai fie in functie si este neclar cine poate in aceste conditii sa angajeze Romania pe semnatura in chestiuni internationale. Dan Nica, noua propunere de comisar european pentru Transporturi - surse Din partea PNL pandeste functia de comisar european Siegfried Muresan, mai zic ...