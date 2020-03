Cand va fi varful epidemiei de coronavirus in Romania

Presedintele Klaus Iohannis ii roaga pe romanii din diaspora ca in acest an, masa de Paste, sa fie printre straini. Asta pentru ca specialistii preconizeaza varful pandemiei de COVID-19, exact in preajma sarbatorilor Pascale.

Primul varf al epidemiei de coronavirus va fi undeva dupa Paste. Avem doua valuri care vor fi foarte active. Primul dupa Pastele catolic si al doilea dupa Pastele ortodox. E acel moment in care se aduna acasa toata familia la masa. Ne vizitam parintii si bunicii, iar mai mult mii de romani se vor intoarce acasa din diaspora. Daca punem alaturi de aceasta intrunire familiala un interval de 7-8 zile, cat este incubatia medie, vom avea varfurile de aparitie a imbolnavirilor, pe 20 aprilie si 28 aprilie. Desi acum cazurile raman undeva la o medie de 30 de infectari pe zi, specialistii se astepta ca in acel interval sa apara imbolnaviri cu un potential sever.

In cel mai rau scenariu am putea ajunge la 10.000 de imbolnaviri de la 277 cat avem in prezent. Medicul Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infectionase "Matei Bals", sustine ca pandemia la nivel national ar putea fi tinuta sub control daca oamenii ar sta pana la 10 saptamani acasa.

O sa luam ca sistem de referinta testele facute pacientilor din China! 88 la suta dintre ei au avut febra, dar sunt multi care au acuzat si probleme gastrointestinale, voma si discomfort abdominal, dar boala este una care incepe si se termina la plamani.

Inflamatiile plamanilor, explica si tusea uscata pe care o experimenteaza 67% dintre infectatii cu COVID. 39% se simt obositi, iar 18% au experimentat probleme cu respiratia. Ca sa intelegeti mai bine, persoanele care sunt predispuse la Coronavirus vor simti deja din ziua a 5-a ca respira mai greu si dureaza de regula 7 zile sa ajunga la spital. Un caz usor se vindeca in 2 saptamani si jumatate pe cand la un caz grav vindecarea dureaza de la o luna pana la cateva luni.

