Cand va fi varful epidemiei de COVID-19 in Romania si cand vom scapa de restrictii

Ministrul Sanatatii a vorbit despre criza produsa de coronavirus si despre varful epidemiei din perioada sarbatorii de Paste.

Va intra Romania in scenariul 5 sau 6?

Nelu Tataru, a vorbit despre situatia in care se afla Romania in momentul de fata. Acesta a precizat ca deocamdata autoritatile trebuie sa se concentreze pe situatia actuala, pe scenariul 4, si sa nu se gandeasca la scenariile urmatoare, 5 si 6.

De asemenea, varful epidemiei, sustine ministrul Sanatatii, este posibil sa aiba loc in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar, spre deosebire de situatia prezenta, atunci va fi o perioada mai domola si relaxanta.

„Il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face noi, atat ca activitate medicala, dar si populatia prin masurile care trebuie intr-adevar respectate. Poate fi in jur de 10.000, poate fi in jur de 15.000, depinde de cum avem rata de transmitere locala, accelerata sau nu„, a declarat Nelu Tataru.

Cand va fi varful epidemiei de coronavirus in Romania?

Totodata, ministrul Sanatatii a declarat ca restrictiile de circulatie vor fi mai relaxate dupa ce va trece varful de epidemie.

In momentul in care numarul cazurilor de infectare si de decese vor scadea, atunci Romania ar putea fi „eliberata” de restrictii. Dar, in cazul in care situatia se va inrautatii, Romania va intra intr-un scenariu mult mai complicat.

„Pe final de mai, in masura in care numarul de cazuri noi vor scadea si numarul de decese nu se va mai accentua.

Avem scenariul 4 ce trebuie gestionat. Avem peste 2000 de infectari. Nu ne gandim la sceanriul 5 sau 6. Daca avem doar aceste 2000 de infectari este un scenariu usor. Daca apar noi cazuri sau cazuri critice si severe, atunci va fi un scenariu mai greu„, a adaugat acesta.

In prezent, numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, intre care peste 700 de cazuri confirmare in Suceava. Bilantul persoanelor decedate a ajuns vineri, 3 aprilie la 116 cazuri.

