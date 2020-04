Cand va fi varful epidemiei in Romania - Ce spune Raed Arafat

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat la Realitatea Plus că vârful epidemiei va fi atins la sfârșitul lunii aprilie și a recomandat populației să respecte restricțiile impuse de autorități.

„Estimările le fac specialiști cu modele matematice pe baza datelor pe care le avem. Ultimele 10 zile din luna aprilie vor reprezenta vârful epidemiei. Problema la acest moment e să continuăm măsurile pe care le-am inceput. Incă nu am trecu hopul, nu trebie sa ne relaxam vazând ca situația este sub control. Situația este sub control însă încă nu amtrecut hopul.” a declarat Raed Arafat.