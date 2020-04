Cand vor fi finalizate noile stadioane din Bucuresti

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, joi, intr-o videoconferinta de presa, ca dintre cele trei stadioane aflate in constructie pentru gazduirea antrenamentelor echipelor participante la EURO 2020 doar doua vor fi finalizate in acest an, Steaua si Arcul de Triumf, in timp ce Giulesti urmeaza sa fie inaugurat in 2021.