Cand vor fi gata rezultatele testelor ADN in cazul crimelor din Caracal. Ce elemente ar putea sa scoata la suprafata

crima caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primele rezultate ale probelor ADN facute de specialistii de la IML pentru serologie si antropologie, ar putea sa fie gata in cursul zilei de vineri, 2 august 2019. Testele ar putea sa scoata la suprafata daca exista mai multe victime ale inculpatului Gheorghe Dinca. BREAKING NEWS! Doua adolescente din Iasi au fost date disparute. Politia este in alerta - FOTO Miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla. Anchetator ...