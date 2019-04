Cand vor incepe lucrarile de constructie a spitalului regional din judetul Constanta. Ce a declarat ministrul Eugen Teodorovici

"Am un document care aşteaptă să fie semnat de domnul preşedinte (al României, n. red.) până astăzi. Dacă acest document se aprobă de către domnul preşedinte, mai departe este treaba mea, în Parlament, cu lege cu tot, iar la final de an, la Constanţa, să înceapă construcţia unui spital cu peste 1.000 de locuri", a declarat joi, la finele conferinţei, ministrul Teodorovici.

"Anul trecut, dacă îmi reproşez ceva este că am acceptat să am o conducere la ANAF care nu răspundea cerinţelor mele, criteriilor mele de performanţă. (...) Reforma trebuie să continue. După sărbători, vom prezenta mai multe elemente legate de modul în care trebuie să arate ANAF. Că scoatem Vama total din ANAF şi o facem sub autoritatea ministrului Finanţelor. Şi asta se va întâmpla. Actul este pregătit", a mai spus ministrul Finanţelor.