Candidat PNL, dupa vizita lui Orban: Noroc ca și-a facut nevoile in alta parte, ca noi nu avem toaleta

Adin Boboc, candidatul liberal la Primăria Ianca (județul Brăila), a avut o replică neașteptată miercuri în timpul unui eveniment de campanie la care a participat și premierul Ludovic Orban. Candidatul PNL i-a anunțat pe participanți că a avut emoții la vizita premierului pentru că în localitate nu există nici o toaletă publică, potrivit DeBraila.ro. "Îmi pare […]