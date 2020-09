Candidata lui Cioloș la Sector 4 apara in instanța firme capușa, dar acum striga `Jos mafia!`

Simona Elena Spătaru, candidata susținută de USR-PLUS și PNL pentru funcția de primar al Sectorului 4 al Capitalei, mizează în campania electorală pe criticile aduse actualie administrații a Sectorului, reproșurile sale fiind axate pe două aspecte: problema clanurilor și sifonarea banului public. Jurnaliștii de la Evenimenul zilei precizează însă că în trecut, prin prisma profesiei de avocat, Spătaru a apărat în instanță așa-numite firme căpușă, implicate în diverse controverse tocmai din cauza unor contracte cu statul.

Candidata popusă de liderul PLUS, Dacian Cioloș, este avocat, cu o experiență de peste 10 ani în domeniu. De-a lungul activității sale, Simona Spătaru a reprezentat în instanță clienți prin intermediul casei de avocatură SCPA Ceparu şi Irimia, casă de avocatură care a apărut, la un moment dat în cadrul unei anchete a Direcției Naționale Anticorupție care îl viza pe șeful Portului Constanța.

Presa din Constanța publica, în 2015, date despre presupuse plăți ilegale făcute către avocați de șefii Portului Constanța.

„Potrivit datelor oficiale, numai în 2015, în intervalul ianuarie-august, au fost efectuate plăţi în valoare totală de 247.825,44 lei către trei case de avocatură din Bucureşti. O parte din acestea s-au făcut inclusiv după apariţia, în iunie 2015, a raportului Corpului de Control care le considera ilegale(…).Cele mai multe plăţi, 15 la număr, au fost făcute către Ceparu şi Irimia, ultima, în valoare de 10.929,1 lei, fiind facturată pe 03.08.2015 şi reprezentând contravaloarea serviciilor de asistenţă juridică prestate în luna iulie”, notau jurnaliștii de la Replica Online.

Ulterior, Simona Spătaru a înființat propriul cabinet de avocat, în care a activat până în anul 2019. Prin acest cabinet, Spătaru a reprezentat firma LIBRO EVENTS, de numele căreia se leagă mai multe controverse privind sifonarea de bani publici.

Un caz interesant îl reprezintă Licitația cu privire la atribuirea serviciului de catering pentru asistații de la Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu în care a ieşit câștigător firma obscură din localitatea Bragadiru LIBRO EVENTS.

De departe cel mai cunoscut însă este spectacolul organizat de Primarul Daniel Florea cu ocazia aniversării a jumătate de secol de existenţă a Sectorului 5. Atunci LIBRO EVENTS a depus documentele cu o oră şi jumătate înainte de deschiderea ofertei pentru organizarea evenimentului şi a încasat pentru prestaţie 3,3 milioane de lei, fiind de fapt singura candidată.

Evz.ro mai notează că ”Simona Spătaru a luptat alături de Libro Events pentru a lua banii Spitalului de Arși din Capitală. (...) Asocierea dintre Libro și Spătaru e limpede: a reprezentat ca avocat firma în proces cu Spitalul de Arși, dar și într-un dosar cu DELGAZ GRID SA – distribuitorul de gaze naturale și energie Brașov! Obiectul: litigiu privind achizițiile publice! Portalele de justiție consemnează în amănunt obiectul și soluția dată. (...) În cazul DELGAZ GRID SA e vorba despre un litigiu privind achizițiile publice. Sursele noastre spun că Simona Spătaru a încasat onorarii mari de la Libro Events pentru aceste două spețe în mod special. Fapt pe care ea îl neagă”.

Contactată de jurnaliștii de la Evenimentul Zilei, Spătaru a admins că a avut contract de consultanță cu firma în cauză.

„Nu mai am consultanță cu ei de foarte mult timp, am văzut lucrurile care au apărut despre ei în presă… Înțeleg. Dar încă o dată, ca avocat… Sigur că profesia se exercită în limita profesiei, lucru pe care eu l-am făcut”, a declarat Spătaru, precizând că onorariul ei a fost unul de 7-8 mii de lei per litigiu.