Candidata opozitiei belaruse indeamna la mai multe proteste pentru a forta noi alegeri

Cercetat pentru agresiune sexuala si viol, ambele in forma continuata, fiind si arestat pentru o perioada in acest dosar, fostul episcop al Husilor, Cornel Onila, a ramas pictat, printre sfinti, pe peretii unor biserici din judetul Vaslui.

La 30 de kilometri de capitală, în Călărași, există un oraș fără primar, fără viceprimar și fără consilieri locali. Se numește Budești. E oraș doar cu numele. Străzile secundare sunt din pietriș, gaze nu are, spital nu are, hotel nu are, industrie nu are, iar blocurile sunt pline de coșurile sobelor pe lemn. Orașul acesta himeră are trei sate arondate, peste șapte mii de cetățeni în acte și, probabil, singurul taxi-căruță din Uniunea Europeană.