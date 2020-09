Candidatul Aliantei PSD-PNTCD-UDMR-PPU pentru CJ Maramureș, Gabriel Zetea:'Am votat cu inima!'

Candidatul Alianţei pentru Maramureş la funcţia de şef al Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea, preşedintele în exerciţiu al instituţiei, a votat, duminică, cu gândul la familie şi la judeţ, potrivit AGERPRES.

"Alături de soţia mea, Oana, am votat pentru familie, am votat pentru Maramureş, am votat cu inima! Am votat pentru o viaţă mai bună pentru fiecare dintre noi, am votat pentru viitorul generaţiei care vine în urma noastră. Am votat cu gândul la Nicole şi Iacob, copiii mei, am votat pentru o echipă care pune Maramureşul şi familia pe primul loc! Am votat cu credinţă şi încredere în viitor, am votat pentru proiecte concrete şi realizabile, am votat pentru viitorul Maramureşului", a spus Gabriel Zetea.

El i-a îndemnat pe locuitorii judeţului să meargă la vot.

"Votul este un drept democratic şi este dreptul nostru, al fiecăruia, de a alege reprezentanţii comunităţii pentru următorii ani. Haideţi la vot şi, împreună, să punem Maramureşul pe primul loc", a mai spus Gabriel Zetea.

Alianţa pentru Maramureş, care susţine candidatura acestuia la şefia CJ, este formată din PSD, PNŢCD, UDMR şi PPU.

Gabriel Zetea este preşedintele PSD Maramureş.