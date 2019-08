Candidatul Aliantei USR-PLUS la presedintie, Dan Barna: Cand iti pleaca an de an peste 200.000 de cetateni, eu cred ca vechea clasa politica a esuat

Candidatul Alianţei USR-PLUS la Preşedinţie, Dan Barna, spune că datele privind declinul demografic România a mai pierdut un oraş, iar când îţi pleacă an de an peste 200.000 de cetăţeni, eu cred că vechea clasă politică a eşuat şi e timpul pentru o schimbare de direcţie.

„România a mai pierdut un oraş, un oraş de mărimea Galaţiului, ori Braşovului. Anul trecut au plecat din ţară 239.000 de români, majoritatea cu putere şi dorinţă de muncă, acel segment de vârstă între 20 şi 49 ani, fără de care economia nu poate funcţiona. Ne împuţinăm ca popor, copiii şi nepoţii ni se nasc în alte ţări, bunicii ne mor cu zile, măcinaţi de boli şi de singurătate”, afirmă Dan Barna.

El spune că a strâns semnături în Moldova şi Bucovina, zonele cele mai afectate de migraţie, în Vasluiul din care au plecat peste 20.000 de oameni doar în ultimii 5 ani.

„Pe unii dintre ei i-am întâlnit pe străzi, veniseră într-o scurtă vacanţă, să-şi vadă copiii, familiile. Nu şi-au pierdut speranţa că se vor întoarce, dar e din ce în ce mai slabă. Îi înţeleg. Tatăl meu a fost plecat 12 ani la muncă în Italia pentru ca eu şi fraţii mei să putem merge la şcoală, la facultate, să avem un start mai bun în viaţă. Aproape 100.000 de copii sunt astăzi în situaţia în care am fost şi eu”, mai scrie Barna pe pagina sa de Facebook.

Liderul USR aminteşte că peste 5 milioane de români au plecat în ultimii 30 de ani.

„Este cea mai dureroasă cifră din istoria noastră recentă. Este eşecul tuturor celor care ne-au condus după Revoluţie. Trebuie să reclădim România. Nu mai e timp. Trebuie să o facem acum, nu peste alţi 5 ani, când încă un milion vor fi plecat din România. Românii s-ar întoarce acasă dacă ar şti că pot fi fericiţi şi respectaţi. Când îţi pleacă an de an peste 200.000 de cetăţeni, eu cred că vechea clasă politică a eşuat şi e timpul pentru o schimbare de direcţie, acum! Candidez la Preşedinţie pentru că vreau să construim o ţară din care românii să nu mai fie nevoiţi să plece”, încheie Dan Barna.

Populaţia rezidentă în România a scăzut în 2018 cu 125.500 de persoane, ritm crescut faţă de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic şi a emigraţiei, arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). La 1 ianuarie 2019, România avea 19,4 milioane de locuitori.