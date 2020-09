Candidatul independent la presedintia Consiliului Judetean Mures, Dorin Florea:'Pe mine lucrurile grele ma motiveaza de fiecare data'

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, candidat independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Mureş, a declarat, duminică, la ieşirea din secţia de votare, că judeţul are nevoie să îşi recâştige demnitatea, potrivit AGERPRES.

"Judeţul Mureş are nevoie să-şi recâştige toată demnitatea şi averea pe care a avut-o. Gândiţi-vă că judeţului Mureş i s-a furat, şi oraşului, gazul metan. L-au dus la Mediaş. Uitaţi-vă ce buget are Mediaşul sau Sibiul. Deci asta este în primul rând. În al doilea rând, să-i redea demnitatea pentru că, de fiecare dată, Târgu Mureşul şi judeţul Mureş au fost cam la marginea împărţirii turtei, la nivelul Bucureştiului. Este o dezvoltare cu totul şi cu totul disproporţionată. Am făcut vizite, am văzut ce înseamnă o disproporţie. Adică nu te poţi concentra pe o singură zonă şi aia pe undeva cu o viziune regională, nicidecum internaţională, mă refer la Sovata, şi să neglijezi grav Târnăveniul, Sighişoara, la fel ca şi Reghinul. Sunt lucruri care te determină. Pe mine lucrurile grele mă motivează de fiecare dată, cel puţin aceste lucruri nu înseamnă că printr-o candidatură le şi rezolvi", a declarat Dorin Florea.

Candidatul a spus că oamenii trebuie să conştientizeze lucrurile care se întâmplă şi să înveţe să îşi apere interesele.

El a arătat că oamenilor nu trebuie să le fie teamă să se prezinte la urne fiindcă au fost luate măsuri de siguranţă.

"Modul în care se prezintă lumea la vot este un lucru lăudabil, înseamnă că oamenii chiar intenţionează şi nu le e indiferent. Nu au de ce să le fie teamă pentru că eu cred că sunt în condiţii de siguranţă", a mai afirmat Dorin Florea.