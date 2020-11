Candidatul PAS la funcția de președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu: 'Am votat pentru ordine in tara, pentru dreptate, pentru bunastare'

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, pro-europeana Maia Sandu, a lansat, duminică dimineaţă, un nou apel către alegători să participe la scrutinul în urma căruia va fi desemnat noul preşedinte al ţării.

Maia Sandu a declarat, după ce şi-a exprimat votul la Liceul Teoretic "Petru Rareş" din Chişinău, că a votat pentru ordine în ţară, pentru dreptate şi bunăstare, subliniind, totodată, că este nevoie ca alegătorii din Republica Moldova "să alunge corupţia şi incompetenţa de la Preşedinţie".

"Eu am fost la vot. Am votat pentru ordine în ţară, pentru dreptate, pentru bunăstare, am votat pentru un stat care să lucreze pentru oameni, să ajute oamenii, am votat pentru un stat care să creeze oportunităţi de angajare, locuri de muncă bine plătite aici, acasă, pentru un stat care să îmbunătăţească condiţiile de viaţă în toate localităţile Republicii Moldova, dar pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple e nevoie să alungăm corupţia şi incompetenţa de la Preşedinţie. Pentru asta ieşiţi la vot! Nu vă fie frică de ploaie!", a afirmat candidatul PAS.

Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi să participe, duminică, la alegerile pentru funcţia de preşedinte al ţării, disputată de opt candidaţi, între care şi şeful statului în funcţie, Igor Dodon.

Cei opt candidaţi sunt: Renato Usatîi (Partidul Politic "Partidul Nostru"), Andrei Năstase (Partidul Politic "Platforma Demnitate şi Adevăr"), Tudor Deliu (Partidul Liberal Democrat din Moldova), Igor Dodon (independent), Violeta Ivanov (Partidul Politic "Şor"), Maia Sandu (Partidul Politic Partidul Acţiune şi Solidaritate), Octavian Ţîcu (Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale") şi Dorin Chirtoacă (Blocul electoral Unirea).