Candidatul PMP la prezidențiale, ipoteza ȘOC: PSD ar trebui scos in afara legii

Candidatul PMP în alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a afirmat, într-un interviu pentru News.ro, că PSD trebuie ţinut în carantină după tot răul pe care l-a făcut în ultimii trei ani mai ales şi că, de aceea, el propune „un cordon sanitar”, un pact anti-PSD. Paleologu vorbeşte despre articolul din Legea partidelor politice referitor la desfiinţarea unui partid politic şi susţine că această prevedere se aplică deja PSD, care prin măsurile din ultimii ani se situează în afara legii.

„PSD trebuie să-şi pună problema dacă vrea să mai existe ca partid. E o chestiune de to be or not to be. Eu cred că i se aplică deja prevederile din Legea partidelor politice privind desfiinţarea. Deci să-şi bage minţile în cap, să vadă lucrurile aşa cum sunt, ce au făcut în ultimii ani şi dacă vor să dispară ca partid”, afirmă Paleologu în interviu.

Theodor Paleologu precizează că este necesar ca Viorica Dăncilă să plece cât mai repede din fruntea Guvernului, după care să fie instalat un guvern de tranziţie, care să organizeze alegeri parlamentare anticipate.

El afirmă că situaţia în ţară este „explozivă”, iar Viorica Dăncilă nu este nicidecum o persoană neconflictuală, ci dihonia în persoană. „Nu se poate continua cu Viorica Dăncilă în fruntea Guvernului, pentru că această persoană va arunca România în aer. Este o piromană. Va incendia România. Cu aerul ei de vestală neprihănită îmbrăcată mereu în alb, ea este de fapt principalul agent al discordiei”, afirmă Paleologu.