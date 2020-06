Candidatul PMP la Primaria Buzau a uitat numele partidului care il susține. VIDEO

Constantin Florescu, fost consilier local ales pe listele PSD și care a trecut recent la PMP, a uitat în plină conferință de prezentare a propriei candidaturi numele partidului din partea căruia candidează la Primăria Buzău. ”Astăzi declar oficial în fața tuturor cetățenilor buzoieni că accept candidatura pentru Primăria Buzău din partea partidului… partidului… Mișcarea Populară, […] The post Candidatul PMP la Primăria Buzău a uitat numele partidului care îl susține. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.