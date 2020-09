Candidatul PNL La Consiliului Judetean Maramures, Ionel Bogdan:'Am votat astazi cu gandul la toti maramuresenii care vor sa faca o schimbare'

Candidatul PNL pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Bogdan, a declarat că a votat cu gândul la copiii din judeţ, cu gândul la copilul său şi la dezvoltarea zonei de unde provine, potrivit AGERPRES.

"Am votat astăzi cu gândul la copiii maramureşenilor, cu gândul la copiii Maramureşului, cu gândul la copilul meu, Horia, cu gândul la toţi maramureşenii care vor să facă o schimbare aici, în Maramureş. Cu gândul la cei care doresc cu adevărat ca Maramureşul să fie un judeţ dezvoltat, un judeţ prosper. Am încredere în votul maramureşenilor de astăzi, am încredere în puterea votului maramureşenilor de astăzi, că prin votul lor putem face acea schimbare pe care toţi maramureşenii şi-o doresc" a declarat Ionel Bogdan în faţa secţiei de votare din municipiul Baia Mare.

Acesta şi-a exprimat opinia că votul de azi e unul foarte important pentru judeţul Maramureş şi a încurajat cetăţenii să meargă şi să îşi exprime opţiunile electorale.

"Am încredere că schimbarea de astăzi va duce la un judeţ prosper, dezvoltat, un judeţ puternic şi respectat în toată ţara. Astăzi este foarte important ca maramureşenii să se prezinte la vot, să voteze pentru Maramureş, să voteze pentru viitorul familiilor din Maramureş, să voteze pentru cea ce ne dorim cu toţii, un Maramureş dezvoltat. Haideţi cu toţii la vot pentru că astăzi e unica şansă care o avem o dată la patru ani de zile să schimbăm soarta judeţului Maramureş" a spus Ionel Bogdan.

Bogdan, care ocupă şi funcţia de secretar de stat în Cancelaria Guvernului, a fost însoţit de echipa de conducere a PNL Maramureş, de candidatul pentru funcţia de primar al municipiului Baia Mare, antreprenorul Mircea Cîrţ, şi de secretarul de stat Călin Bota.