Candidatul Pro Romania Bihor la Senat, Viorel Catarama: Oamenii se plang ca nu sunt lasati sa munceasca si ca vor ajunge la saracie

Candidatul Pro România Bihor la Senat, Viorel Cataramă, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că principala problemă pe care a identificat-o până acum în campania sa electorală este faptul că oamenii se plâng că nu sunt lăsaţi să muncească şi se tem că ei şi familiile lor vor ajunge în pragul sărăciei, anunță AGERPRES.

"După o săptămână, vin cu noutăţi. Merg în fiecare zi în judeţ, am vizitat peste 30 de comunităţi locale. În fiecare loc am luat cunoştinţă de problemele locale, astfel încât când voi ajunge în Parlamentul României să încerc, împreună cu colegii mei, să găsim o rezolvare. Susţin în mod necondiţionat dreptul cetăţenilor României de a munci. Am ajuns într-o situaţie absolut ridicolă. Oamenii vor să muncească, iar guvernanţii le interzic munca. Un lucru pe care nici măcar comuniştii nu l-au făcut. Principala problemă pe care o reclamă oamenii este că nu sunt lăsaţi să muncească. Asta este principala problemă şi se tem că ei şi familiile lor o să ajungă în pragul sărăciei", a declarat candidatul Pro România.

Viorel Cataramă s-a plâns că, în cursul zilei de duminică, a fost filmat timp de o jumătate de oră de un poliţist local în timp ce se afla în Piaţa 100 din Oradea, fără mască şi fumând.

"E vorba de un poliţist local care m-a urmărit şi filmat timp de o jumătate de oră, în târgul 100. Eu am tot timpul cu mine o echipă, formată dintr-un cameraman şi un fotograf, care înregistrează tot. Nu ştiu dacă m-a amendat, pentru că sancţiunile se trimit prin poştă. Eu când fumez nu pot să port mască. M-a urmărit şi mi-a spus că au fost momente în care nu am fumat şi nu mi-am pus mască. Am contactat echipa mea de avocaţi pentru a acţiona în consecinţă", a declarat Cataramă.

Candidatul Pro România Bihor la Senat a criticat declaraţia făcută de preşedintele Consiliului Judeţean, Ilie Bolojan, referitoare la concedierea a jumătate din angajaţii Consiliului Judeţean,

"Această decizie este scandaloasă, revoltătoare şi de un cinism extrem. O decizie de a concedia voluntar, într-o perioadă de criză extremă, când numărul şomerilor creşte, când activitatea economică se prăbuşeşte, reprezintă un gest de inconştienţă maximă. Eu ştiu că această declaraţie este făcută în scop electoral, propagandistic. (...) Decizia corectă, dacă vrei să iei o decizie, în ceea ce priveşte bugetarii, astăzi, într-un moment de criză maximă, este de trimitere a lor în şomaj tehnic, nu concediere", a subliniat Cataramă.

Amintind că el este cel care a lansat în spaţiul public conceptul de "aristocraţie bugetară" şi că militează în mod constant pentru un stat suplu, şi nu unul umflat, cum este în prezent, prin reducerea cu 25% a numărului de bugetari, Cataramă a subliniat că această restructurare trebuie să se realizeze într-un moment de creştere a economiei, în paralel cu măsuri de întărire a capitalului autohton.

Nu în cele din urmă, Viorel Cataramă şi-a provocat, din nou, contracandidaţii din celelalte partide să participe la trei dezbateri publice, transmise online şi moderate de ziarişti locali.

"Până astăzi au refuzat. Revin din nou cu propunerea pentru domnii Gheorghe Carp, Florian Bodog, Ioan Mang, Radu Coste şi Mihai Florea, să accepte această provocare. Să nu fie laşi şi fricoşi. Am văzut şi sunt extrem de surprins că nimeni nu face campanie electorală în limitele legale în judeţul Bihor, în afară de Pro România. E-n regulă, nu-i treaba mea, nu pot decât să mă bucur", a mai spus Viorel Cataramă.