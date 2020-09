Candidatul PSD-ALDE la CJ Dolj, Cosmin Vasile: 'Am votat pentru continuarea proiectelor de dezvoltare'

Candidatul alianţei electorale PSD-ALDE la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, a declarat că a votat pentru continuarea proiectelor de dezvoltare, pentru ca Doljul să fie în continuare judeţul numărul 1 în atragerea de fonduri europene, potrivit AGERPRES.

"Am votat cu încredere şi optimism, am votat pentru a fi în continuare judeţul numărul 1 în atragerea de fonduri europene. Am votat pentru continuarea proiectelor de dezvoltare, dar şi pentru noi proiecte, noi orizonturi, noi investiţii pentru comunităţile locale din judeţul Dolj. Am votat, iar de mâine ne apucăm de treabă", a declarat Cosmin Vasile.

Cosmin Vasile şi-a exercitat dreptul de vot la alegerile locale în cadrul secţiei nr. 398, amenajată în incita Şcolii gimnaziale Preajba.

