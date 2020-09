Candidatul PSD la functia de primar al municipiului Giurgiu vrea un parc tematic pentru tineri

Dezvoltarea infrastructurii, proiectele pentru siguranţa cetăţeanului şi pentru un oraş curat dar şi amenajarea unui parc tematic pentru tineri pe o suprafaţă de 20 de hectare sunt principalele proiecte pe care le susţine candidatul PSD la funcţia de primar al municipiului Giurgiu la alegerile locale din 27 septembrie, Marian Măroiu.

"Sunt un om al oraşului, tot ce am făcut până acum a fost să susţin proiectele benefice şi care vizează dezvoltarea municipiului şi proiectele destinate omului, giurgiuveanului de rând. În calitate de primar al municipiului Giurgiu voi susţine proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii, apă, canalizare, aducţiune de gaze, vreau ca toate străzile să fie asfaltate şi iluminate modern, vreau o infrastructură modernă atât pentru circulaţia rutieră cât şi pentru cea pietonală, vreau siguranţă în oraş şi curăţenie, de aceea mă voi ocupa ca fiecare cartier să beneficieze de cele mai moderne sisteme de iluminat, de parcuri, ordine şi protecţie comunitară. Totodată, vreau ceva special pentru tineri, vreau ca oraşul să fie unul plin de viaţă, efervescent, de aceea am în plan amenajarea unui parc tematic pentru tineri pe o suprafaţă de 20 de hectare, un parc care să-i atragă pe tinerii din oraş dar şi pe cei din capitală sau de pe celălalt mal al Dunării, de la Ruse, Bulgaria. Numai dezvoltând proiecte pentru tineri putem avea o dezvoltare durabilă în oraşul nostru. Bineînţeles, vârstnicii nu vor fi uitaţi şi ne vom preocupa ca ei să beneficieze de tot sprijinul administraţiei locale", a declarat marţi, pentru AGERPRES, preşedintele organizaţiei municipale a PSD Giurgiu şi candidat la funcţia de primar, Marian Măroiu.Marian Măroiu are 55 de ani este căsătorit şi are un copil. Este absolvent al facultăţii de Drept, promoţia 1993 şi face politică de 23 de ani.A intrat în politică în PSD în anul 1997 unde a activat 12 ani, în ultimii zece ani a fost în PNL Giurgiu, iar din primăvara acestui an s-a reîntors în PSD, unde a fost ales în funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale Giurgiu şi a fost desemnat candidat al partidului pentru funcţia de primar al municipiului Giurgiu.