Candidatul surpriza al lui Adrian Nastase

Sorin Rosca Stanescu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Nastase, unul dintre cei mai experimentati si elevati analisti politici, fost presedinte PSD si fost prim-ministru al Romaniei a lansat un scenariu soc. Conform acestuia, PSD trebuie sa procedeze atipic la aceste alegeri prezidentiale. In sensul ca ar fi bine sa recurga la un candidat surpriza. Din afara partidului. Oare la cine se gandeste Adrian Nastase? Este adevarat. In situatii limita, este necesara administrarea unor solutii limita. O boala severa se vindeca doar printr-un tratament sever. In mod traditional, PSD a avut un candidat propriu. Fie ca a castigat cu ajutorul acestuia prima pozitie in stat, fie ca nu. Chiar si atunci cand a avut un pact ferm cu un alt partid – in f ...