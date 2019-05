Candidatul Ștefan Palarie vine azi la Constanta

Cu certitudine că lui Ștefan Pălărie îi place la mare. Candidatul nostru la alegerile europarlamentare vine pentru a doua oară la Constanța în decurs de mai puțin de 3 săptămâni pentru a discuta cu alegătorii. Luni, 13 mai, ora 17.00, Ștefan Pălărie va fi prezent pe faleza din Constanța unde se va întâlni cu electoratul constănțean.Ca europarlamentar, candidatul Alianței 2020 USR PLUS va urmări două direcții majore pentru România: prima, să rămână în Uniunea Europeană ca membru cu drepturi depline și să fie percepută ca un bun membru al Uniunii; a doua vizează creșterea performanțelor educaționale, astfel încât România să se alinieze standardelor europene pe acest plan.Ștefan Pălărie dezvoltă de 13 ani programe de educație. A început în cadrul mai multor corporații, apoi a fondat Școala de Valori. Datorită ONG-ului lui Ștefan, peste 35.000 de tineri au beneficiat de-a lungul anilor de programe educaționale. Școala de Valori a fost premiată pentru activitatea sa atât în România, cât și la nivel european.Nevoia de implicare activă în politică a apărut în 2016, când a participat ca observator la alegerile locale și a realizat că activismul nu e suficient pentru a aduce oamenii la vot. În săptămânile care au urmat, Ștefan a ieșit la protestele împotriva OUG 13, apoi, în 2018, a decis să se înscrie în PLUS și să își canalizeze energia în acest proiect politic.Alianța 2020 USR PLUS este o alianță electorală formată în anul 2019 între USR (Uniunea Salvați România) și PLUS (Partidul Unității, Libertății și Solidarității). Alianța propune pentru alegerile europarlamentare din 26 mai cea mai bună listă de candidați pe care a prezentat-o vreodată un partid la acest tip de alegeri. Mai multe despre candidații USR PLUS: www.usrplus.ro.