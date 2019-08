Candidatul USR PLUS la Presedintia Romaniei, Dan Barna, cheama constantenii la un miting de sustinere in Piata Ovidiu!

Primul miting din campania de strângere de semnături pentru Dan Barna, reprezentantul Alianței USR PLUS, pentru funcția de președinte al României, va avea loc marți,La manifestare va participa și Dacian Cioloș, președintele PLUS și propunerea Alianței USR PLUS pentru funcția de prim-ministru al României.„Alegerile europarlamentare din mai au fost un prim pas către o Românie civilizată. Alianța USR PLUS a demonstrat că se poate bate de la egal la egal cu partidele vechi. Suntem o alternativă puternică, o forță politică nouă și bine conturată. Alegerile prezidențiale sunt următorul test pe care avem convingerea să îl vom trece cu succes“, a declarat președintele USR Dan Barna.„Alegerile prezidențiale sunt șansa de a aduce o forță nouă, cu viziune europeană și cu profesionalism și competență în fruntea statului român, așa cum alegerile europene au arătat că românii își doresc. Dan Barna este susținut de o alianță politică puternică și sunt sigur că votul românilor ne va permite să schimbăm România“, a spus președintele PLUS, Dacian Cioloș.În cadrul evenimentului de lansare de la Constanța va susține un concert formația OCS.