Canicula și-a luat din nou tributul in Dambovița. Un turist a decedat in zona Padina-Peștera

Dupa ce saptamana trecuta un padurar a murit chiar in timp ce supraveghea activitatea de taiere din padure din cauza caniculei, astazi un nou deces a survenit in zona montana din Dambovita. Chiar daca la munte temperaturile resimtite sunt mai mici, pericolul exista si asta din cauza epuizarii. In urma cu putin timp, in zona […]

