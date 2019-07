Canicula se deplaseza spre nordul Europei

Ţările nordice înregistrează temperaturi extreme din cauza deplasării spre nord a caniculei istorice care loveşte Europa, creând în unele regiuni "nopţi tropicale", comentează AFP. În nordul Norvegiei, Laksfors a înregistrat sâmbătă o temperatură de 35,6 grade Celsius, egalând astfel recordul naţional stabilit la Nesbyen în 1970, a anunţat serviciul naţional de meteorologie pe Twitter, precizând, totodată, că va verifica din nou dacă staţia funcţionează corect. Institutul meteorologic norvegian a mai declarat că a constatat "nopţi tropicale" în diferite zone din sudul ţării, ceea ce înseamnă că temperaturile nu au coborât sub 20 de grade Celsius în cursul nopţii. În Suedia, de asemenea nordul ţării este lovit din plin de căldurile extreme, a anunţat sâmbătă Institutul meteorologic şi hidrologic suedez (SMHI). Micul oraş Markusvinsa (nord) a atins vineri un record de 34,8 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată în acest an în Suedia. "Este cea mai ridicată temperatură din Marele Nord cu începere din 1945 şi a treia temperatură mare cunoscută" în Suedia, a declarat pentru AFP meteorologul din cadrul SMHI Jon Jorpeland. La începutul săptămânii, mai multe locuri din Suedia au cunoscut, ca şi în Norvegia, "nopţi tropicale". Potrivit meteorologului, temperaturile nu au fost extreme în sudul Suediei şi nu este neobişnuit să se înregistreze 30 de grade Celsius câteva zile pe an în această ţară, chiar dacă temperaturile actuale sunt peste medie. SMHI a avertizat contra riscului de penurie de apă în august în 15 din cele 21 de comitate ale Suediei. Valul de căldură a fost resimţit şi în alte ţări nordice. Alerte de caniculă au fost difuzate nu doar în Norvegia şi Suedia, ci şi în Finlanda. La începutul săptămânii, poliţia finlandeză i-a îndemnat pe şoferi să fie atenţi la elani, din ce în ce mai numeroşi traversând şoselele în căutarea apei. Organizaţia meteorologică mondială (OMM) prevede că fluxurile atmosferice vor face să circule căldură dinspre Europa spre Groenlanda, "cu efect creşterea temperaturii şi accelerarea topirii" gheţarilor. Previziunile actuale arată că topirea gheţarilor ar putea atinge recordurile din 2012, a adăugat OMM, care citează cercetători din cadrul Institutului meteorologic danez.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)