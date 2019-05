Canicula si furtuni! Ce anunta vremea pe trei luni in Romania: iunie, iulie, august 2019

Prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea pe 3 luni in Romania: Prognoza meteo pentru vara 2019 anunta temperaturi caniculare si furtuni! Lunile iunie, iulie, august 2019 aduc zile toride, dar si si averse sub forma furtuni si descarcari electrice! Afla prognoza meteo completa pentru trei luni de vara Vremea in urmatoarele trei luni, in Romania, va fi caracterizata de episoade de temperaturi ridicate, dar si de dese innorari si averse. Prognoza meteo pentru vara 2019 aduce posibilitatea aparitiei furtunilor cu fulgere este ridicata pe parcursul celor trei luni de vara: iunie, iulie, august. Totusi, din informatiile oferite de buletinul meteo accuweather.com, aflam ca cele mai ridicate valori inregistrate sunt in jurul a 31-32 grade C, i ...