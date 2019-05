Cannes 2019 - Filmul 'The Dead Don't Die' a deschis competiția oficiala

Regizorul Jim Jarmusch prezintă o poveste cu zombie plină de umor şi accente politice în "The Dead Don't Die", filmul care a deschis marţi seară cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de la Cannes, în care Iggy Pop joacă rolul unui "mort-viu" dependent de cafea, Bill Muray şi Adam Driver interpretează doi poliţişti apatici, iar personajul jucat de Tom Waits este un pustnic care trăieşte într-o pădure, informează AFP, potrivit Agerpres.

Cu puţin timp înainte de proiecţia acestei pelicule, actorii Charlotte Gainsbourg şi Javier Bardem au declarat deschisă ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes. Cei doi artişti au făcut acest anunţ în franceză şi în spaniolă. Ceremonia de deschidere a festivalului, care i-a adus un omagiu special cineastei Agnes Varda, decedată la sfârşitul lunii martie, a fost prezentată de actorul francez Edouard Baer.Juriul din acest an este prezidat de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu, iar competiţia oficială include 21 de lungmetraje. Printre aceste pelicule se află şi lungmetrajul "La Gomera", regizat de cineastul român Corneliu Porumboiu.Lungmetrajul " The Dead Don't Die", selectat în competiţia pentru trofeul Palme d'Or, a fost proiectat în deschiderea Festivalului de la Cannes şi, simultan, în aproape 600 de cinematografe din Franţa - unde va fi lansat în mod oficial miercuri. În această peliculă, una dintre glumele recurente vizează cântecul care dă titlul acestui film, interpretat de artistul country Sturgill Simpson, pe care personajele principale îl ascultă în automobilele lor. "Este cântecul filmului", spune Adam Driver într-o scenă, adresându-se colegului său de serviciu, un poliţist interpretat de Bill Murray.Cei doi poliţişti din micul oraş Centerville duc o viaţă liniştită până în momentul în care încep să se producă o serie de fenomene stranii. Animalele dispar sau încep să devină agresive, pentru că, afirmă ziarele, Terra a ieşit de pe axa sa de rotaţie după o fracturare hidraulică la nivelul calotelor polare.Atunci când două femei sunt găsite eviscerate, concluzia este unanimă: "cu siguranţă a fost un animal sălbatic sau mai multe animale sălbatice". Însă poliţistul Ronnie (interpretat de Adam Driver) reprezintă o voce singulară în peisajul local: "a fost vina unor zombie".Zombie dependenţi de consumPuţin câte puţin, locuitorii acelui orăşel american încep să îşi schimbe părerea în faţa evidenţei: morţii ies din morminte şi îi atacă pe oamenii vii pentru a îi devora. Rămâne de dus o bătălie pentru supravieţuire.

Jim Jarmusch a testat deja universul filmelor cu vampiri odată cu pelicula "Only lovers left alive", o operă cu o ambianţă vizuală şi sonoră foarte elaborată, ce a fost selectată în competiţia de la Cannes în anul 2013.



Regizorul american abordează de această dată, pentru a doua sa prezenţă pe Croazetă, un al segment foarte codificat al fantasticului: filmul cu zombie, căruia îi aduce o nouă estetică şi un univers muzical impresionant, dar şi un umor savuros, cu o galerie de personaje foarte bine creionate.



Printre ei, Adam Driver - cu care regizorul american a colaborat deja la precedentul său film, "Paterson", prezentat în competiţia de la Cannes în 2016 - şi Bill Murray aduc lentoarea necesară celor două personaje poliţieneşti, care apar alături şi de o colegă a lor, interpretată de actriţa Chloe Sevigny.



Tom Waits joacă rolul unui pustnic din pădure, Tilda Swinton (prezentă deja în "Only lovers left alive") interpretează personajul patroanei unei firme de pompe funebre - o femeie stranie, cu accent scoţian şi cu o dexteritate impresionantă în mânuirea sabiei - iar Iggy Pop apare sub forma unui zombie avid de carne proaspătă şi de cafea.



Cu dialoguri şlefuite, cu un comic bazat pe repetiţie şi de situaţie, Jim Jarmusch lasă impresia că a dorit să se amuze făcând acest film, dar vorbeşte şi despre ţara lui, supraconsum şi catastrofa ecologică ce pare să fie pe punctul de a se declanşa pe Terra.



Regizorul nu ratează ocazia de a ironiza America lui Donald Trump, prin mici tuşe subtile: personajul unui fermier, un bărbat intolerant, poartă o şapcă pe care apare sloganul "Get America White Again", iar responsabilii guvernamentali neagă catastrofa ecologică în discursuri transmise de posturile de radio.



În acest film, o metaforă a lumii noastre actuale, zombie rătăcesc pe străzi pronunţând numele obsesiilor pe care le aveau când erau în viaţă, precum "modă", "telefon", "gameboy" şi "bomboane", la fel ca dependenţii de produsele furnizate de societatea modernă, întotdeauna înfometaţi.