Cannes 2019 - Tarantino, deranjat de intrebarea unei reporterite legat de rolul lui Margot Robbie in 'Once Upon'

Cineastul Quentin Tarantino şi echipa filmului „Once Upon a Time... in Hollywood” au ţinut miercuri o conferinţă de presă, după premiera lungmetrajului în competiţia Festivalului de la Cannes.

„Once Upon a Time... in Hollywood” a avut premiera mondială marţi seară, conform News.ro.

Filmul îi are în distribuţie pe Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Al Pacino, Dakota Fanning şi Kurt Russell.

Acţiunea lungmetrajului scris şi regizat de Quentin Tarantino are loc la finalul anilor 1960 şi este centrată pe un actor al cărui succes e de domeniul trecutului (DiCaprio), care joacă într-un serial western, şi dublura lui (Pitt). Coincidenţa face ca personajul lui DiCaprio, Rick Dalton, să fie vecin cu cel interpretat de Margot Robbie - Sharon Tate - starletă şi soţia lui Roman Polanski ucisă de secta lui Charles Manson.

Despre crimele comise de Charles Manson la finalul anilor 1960, el a spus: „Cred că suntem încă fascinaţi de această poveste pentru că pare de necrezut. Am făcut documentarea timp de mai mulţi ani. Cum a reuşit să adune fetele şi băieţii ăia pare greu de cuprins cu mintea. Şi, cu cât afli mai multe, nu devine mai clar, ci devine chiar mai obscur”.

Un omagiu adus anilor 1960, Tarantino a spus că preferă „orice perioadă de dinainte apariţiei telefoanelor mobile”.

În plus, proaspăt căsătorit, după cum a mărturisit, Tarantino a spus că „este un lucru pe care nu l-am mai făcut până acum, de fapt, am aşteptat fata perfectă”.

Leonardo DiCaprio a spus că s-a identificat „imediat cu personajul, pe mai multe linii, pentru că am crescut în industrie”.

„Acest tip se luptă cu propria abilitate de a câştiga încredere. Am mulţi prieteni în industrie şi îmi dau seama cât de norocos sunt că sunt aici, că am această ocazie”, a dăugat DiCaprio.

Brad Pitt a declarat că cele două personaje merge împreună „ca un individ”, care îşi acceptă locul, viaţa. Despre DiCaprio, el a spus că „face cea mai bună cădere nervoasă pe care am văzut-o”.

DiCaprio şi Pitt joacă în acest film pentru prima dată împreună.

„A fost foarte amuzant”, a adăugat Pitt. „Sper să mai facem asta”.

Margot Robbie, la rândul ei, s-a documentat mult pentru personajul Sharon Tate. „Quentin mi-a spus că ea este inima poveştii. Am vrut să fie luminoasă şi misiunea noastră, a actorilor, este să înţelegem personajele”.

Întrebat de o reporteriţă de la The New York Times de ce personajul lui Robbie nu a primit mai multe replici sau acţiune în film, deranjat, Tarantino a spus: „Resping ipotezele dumneavoastră”.

La rândul ei, Robbie a afirmat că „în momentele în care am fost pe ecran, cred că am putut să o onorez pe Sharon. Cred că tragedia a fost pierderea inocenţei. Cred că am avut destul timp să explorez personajul fără dialog, ceea ce este interesant”.

Tarantino a spus că l-a întâlnit de câteva ori pe Roman Polanski, care era soţul actriţei Sharon Tate la momentul în care, însărcinată, a fost ucisă de Charles Manson şi secta lui. „Sunt un fan al lui, îmi place în special «Rosemary s Baby»”.

Reacţiile criticilor apărute imediat după premieră au fost, în mare parte, favorabile.

Sony Pictures, care a alocat un buget de 100 de milioane de dolari pentru această producţie, va lansa lungmetrajul în cinematografe pe 26 iulie 2019.

„Once Upon a Time in Hollywood” a fost selectat în competiţia Festivalului de Film de la Cannes, care se va încheia sâmbătă.