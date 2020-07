Cannes Classics 2020: 25 de lungmetraje de fictiune si sapte documentare, prezentate la Lyon si Rencontres Cinématographiques

Programul de anul acesta al Cannes Classics cuprinde 25 de lungmetraje de ficţiune şi şapte documentare, care vor fi prezentate de festivalurile Lyon, programat pentru 10 - 18 octombrie 2020, şi Rencontres Cinématographiques de Cannes, programat pentru 23 - 26 noiembrie 2020.

Cannes Classic, parte a festivalului de pe Croazetă, anulat anul acesta, a ajuns la a 17-a ediţie. Pe lângă proiecţiile filmelor restaurate, vor avea loc mai multe evenimente speciale, potrivit news.ro.

Citește și: Hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României (integral)

Va fi marcată a 20-a aniversare a lungmetrajului „In the Mood for love” al lui Wong Kar-wai. Prezentat în competiţia din 2000 de la Cannes, filmul cineastului din Hong Kong i-a adus actorului principal, Tony Leung, premiul pentru interpretare, şi a fost recompensat cu marele premiu din partea Comisiei Tehnice Superioare.

„À Bout de souffle” (r. Jean-Luc Godard) şi „L’Avventura” (r. Michelangelo Antonioni) împlinesc 60 de ani, cineaşti ca Wim Wenders, Federico Fellini, Bertrand Blier, Pier Paolo Pasolini, Glauber Rocha şi Lino Brocka sunt prezenţi în program, precum şi imagini de la ediţiile Festivalului de la Cannes din ‘60, ‘68, ‘73 şi ’81.

Citește și: Câți bani câștigă Ludovic Orban: Ultima declarație de avere a premierului, după ce ajunsese să trăiască cu 3.000 de lei pe lună, alături de soție și copil

În plus, vor fi prezentate şi primul film color chinez, „New Year Sacrifice” (1956, r. Hu Sang), o operă necunoscută din Sri Lanka, „The Wasps Are Here” (1978, r. Dharmasena Pathiraja), şi noul val al cinematografiei ruse, un film despre Charlie Chaplin, un portret al actorului John Belushi şi unul al actriţei italiene Alida Valli.

Documentarele incluse în selecţie sunt: „Wim Wenders, Desperado” (r. Eric Friedler şi Andreas Frege), „Alida: In Her Own Words” (r. Mimmo Verdesca), „Charlie Chaplin, le génie de la liberté” (de François Aymé, Yves Jeuland şi Yves Jeuland), „Be Water” (r. Bao Nguyen), despre Bruce Lee, „Belushi” (r. R.J. Cutler), „Antena da raça” (r Paloma Rocha şi Luís Abramo), despre istoria filmului şi Brazilia contemporană, şi „Fellini degli Spiriti” (de Anselma dell’Olio).