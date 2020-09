Canotaj: Elisabeta Lipa - Avem forta de a fi din nou pe primul loc la Campionatele Europene de tineret

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că sportivii români au puterea de a se clasa din nou pe primul loc la numărul de medalii obţinute la Campionatele Europene pentru tineret (Under-23) de la Duisburg (Germania), care vor avea loc în 5 şi 6 septembrie. "Am aşteptări mari. Chiar dacă a fost un an greu, o perioadă extrem de grea, cu izolarea, cu închiderea bazei de antrenament, cu pregătire acasă, eu am mare încredere în copiii noştri că merg la acest campionat european cu toate pânzele sus, dornici de performanţă. Pentru unii dintre ei va fi doar o participare la campionatul european de tineret, mulţi având şansa să participe şi la seniori. Sunt ferm convinsă că vor da tot ce au mai bun în ei. Munca lor se va revedea în rezultatele pe care le vor obţine la acest campionat european. Nu am făcut un pariu să obţină mai multe medalii decât anul trecut, să ne depăşim obiectivul. Eu cred mult în ei, pentru că am văzut determinare, voinţă şi sunt apţi fizic să intre în această luptă a campionatelor europene. Sper ca la sfârşitul zile de duminică să ne bucurăm toţi de rezultatele lor. Cu siguranţă că avem forţa de a fi din nou pe primul loc la naţiuni, pentru că au demonstrat, nu numai o dată, că sunt capabili să îşi doboare propriile recorduri şi au această ambiţie de a fi mai buni ca anul trecut", a declarat Lipă. Anul trecut, în Grecia, la Campionatele Europene de Canotaj U23, România a obţinut cel mai mare număr de medalii, 12, dintre care 9 de aur. Elisabeta Lipă a precizat că toţi sportivii români care vor concura la Duisburg au fost testaţi pentru coronavirus, rezultatele fiind negative. "Mă bucur că au dat dovadă de maturitate şi responsabilitate, toţi au fost testaţi şi sunt negativi, pentru că la Duisburg, când ajung în baza de antrenament, trebuie să prezinte şi confirmarea testului negativ. Mă bucur că toţi sunt negativi, asta înseamnă că au fost responsabili, că îşi doresc să facă performanţă", a mai spus Lipă. Delegaţia României la Campionatele Europene de Canotaj de la Duisburg este formată din 72 de persoane. În cadrul întrecerilor, România va fi reprezentată de 15 bărci. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)