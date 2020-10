Canotaj: Romania a castigat aurul in proba feminina de opt plus unu la Europene

România (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea) a cucerit medaliile de aur în proba feminină de opt plus, duminică, la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia).Barca tricoloră a fost a doua la 500 de metri, la doar două sutimi de Olanda, dar apoi a preluat conducerea cursei şi s-a impus în final un avans de peste două secunde.Româncele au fost cronometrate cu timpul de 06 min 14 sec 750/1000, fiind urmate de Germania (Sophie Oksche, Melanie Goeldner, Anna Haertl, Alexandra Hoeffgen, Alyssa Meyer, Frauke Hundeling, Marie-Catherine Arnold, Tabea Schendekehl, Larina Hillemann), 06 min 16 sec 950/1000, şi de Olanda (Elsbeth Beeres, Maartje Damen, Dieuwertje Den Besten, Tessa Dullemans, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins, Aletta Jorritsma, Karien Robbers, Dieuwke Fetter), 06 min 17 sec 380/1000.România are cinci medalii cucerite la Poznan, patru de aur şi una de bronz. Aurul a fost obţinut la dublu rame feminin (Adriana Ailincăi, Iuliana Buhuş), dublu rame masculin (Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă), dublu vâsle feminin (Nicoleta-Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş) şi opt plus unu feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Maria Tivodariu, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea), iar bronzul a fost adus la dublu vâsle feminin, categorie uşoară (Ionela-Livia Cozmiuc, Gianina-Elena Beleagă).Ultima finală în care România va avea reprezentanţi va fi la opt plus unu masculin.